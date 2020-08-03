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У российских чиновников снесло крышу 

Lenta.ru и ещё 2 33 минуты назад
У российских чиновников снесло крышу
Фото: страница «Мой Ямальский район» во «ВКонтакте»
С администрации Ямальского района в селе Яр-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) снесло крышу из-за сильного ветра. Информация об этом появилась в сообществе «Мой Ямальский район» в социальной сети «ВКонтакте».

«Шквалистый ветер, сильный ливень и град испытали на прочность районный центр. Сорвало часть кровли здания районной администрации. Сейчас глава села Александр Дьячков объезжает поселок, чтобы выявить последствия бури», — говорится в посте.

По словам чиновников, ливневки справились с потоками воды, поэтому подтоплений улиц удалось избежать.

«На Третьем озере чумы стоят как стояли. А у вас в поселке крыши летают, значит, кто-то плохо делает свою работу, а проверяющие так себе проверяют», — написал один из пользователей.

Ранее региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности предупреждал о неблагоприятных погодных явлениях в отдельных районах ЯНАО, в том числе о сильном ветре порывами до 18 метров в секунду и «умеренном дожде», передает РИА Новости. Одновременно с этим на некоторых территориях предсказывали температуру воздуха до плюс 32 градусов.
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Общество , РИА Новости , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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