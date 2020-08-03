Решена судьба «дистанционки» в России 

В России и речи не может быть о переходе на дистанционный формат обучения. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.
В течение некоторого времени, как сообщал «Рамблер», обучение в России велось в дистанционном формате в связи пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
«Я хочу расстроить всех — о дистанционном формате (на постоянной основе. — Прим. ред.) и речи не может быть», — заявил Музаев сегодня в ходе пресс-конференции.
Он назвал это настроем руководства Рособрнадзора, сообщил об отсутствии плана в направлении внедрения дистанционного формата обучения на постоянной основе, а объяснил это незаменимостью учителей.
Музаев напомнил, что противниками введения дистанционного формата обучения являются в том числе президент России Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов. Также он отметил, что вопрос перехода на дистанционный формат обучения тревожит родителей учащихся — они видят в этом некую теорию заговора.