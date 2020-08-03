Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Решена судьба «дистанционки» в России 

Артём Кульша 6 минут назад
В России и речи не может быть о переходе на дистанционный формат обучения. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.
В течение некоторого времени, как сообщал «Рамблер», обучение в России велось в дистанционном формате в связи пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я хочу расстроить всех — о дистанционном формате (на постоянной основе. — Прим. ред.) и речи не может быть», — заявил Музаев сегодня в ходе пресс-конференции.

Он назвал это настроем руководства Рособрнадзора, сообщил об отсутствии плана в направлении внедрения дистанционного формата обучения на постоянной основе, а объяснил это незаменимостью учителей.
Музаев напомнил, что противниками введения дистанционного формата обучения являются в том числе президент России Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов. Также он отметил, что вопрос перехода на дистанционный формат обучения тревожит родителей учащихся — они видят в этом некую теорию заговора.
Комментарии 16
Общество , Видео , Анзор Музаев , Владимир Путин , Сергей Кравцов , Рособрнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Видео
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
00:23
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
Происшествия
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
00:48
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
00:27
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
Происшествия В мире
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
01:00
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
Армия
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
00:58
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
Наука и техника
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
01:18
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение