Решена судьба «дистанционки» в России 

В течение некоторого времени, как сообщал «Рамблер», обучение в России велось в дистанционном формате в связи пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я хочу расстроить всех — о дистанционном формате (на постоянной основе. — Прим. ред.) и речи не может быть», — заявил Музаев сегодня в ходе пресс-конференции.

Он назвал это настроем руководства Рособрнадзора, сообщил об отсутствии плана в направлении внедрения дистанционного формата обучения на постоянной основе, а объяснил это незаменимостью учителей.