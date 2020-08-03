В России выявили 5,3 тысячи случаев коронавируса за сутки 

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 394, до 856 264 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 427 человек, за день до этого — 5 462, еще днем ранее — 5 482.

В 26,2 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 3 420 россиян выписались после выздоровления, 79 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 653 593 пациента, 14 207 человек скончались.

За ними следуют: Краснодарский край (113), Омская область (112), Ставропольский край (111), Ульяновская область (110), Оренбургская область (108), Челябинская область (107), Алтайский край (107), Новосибирская область (106), Ямало-Ненецкий АО (104), Хабаровский край (102).

Менее 100 новых случаев: Приморский край (98), Волгоградская область (97), Саратовская область (94), Воронежская область (89), Тюменская область (88), Кемеровская область (79), Пермский край (70), Кировская область (64), Архангельская область (59), Сахалинская область (59), Коми (51), Пензенская область (51), Якутия (51), Томская область (49), Костромская область (48), Калмыкия (46), Самарская область (45), Дагестан (42), Белгородская область (41), Ярославская область (41), Бурятия (40).

Менее 40: Псковская область (37), Башкирия (36), Ленинградская область (35), Чувашия (35), Орловская область (34), Курганская область (33), Тульская область (32), Мордовия (32), Астраханская область (31), Брянская область (30), Рязанская область (30), Татарстан (30), Тыва (30), Тамбовская область (28), Тверская область (28), Крым (28), Вологодская область (27), Адыгея (27), Калужская область (26), Республика Алтай (25), Владимирская область (24), Курская область (24), Хакасия (23), Амурская область (23), Магаданская область (23), Удмуртия (22), Ивановская область (21), Новгородская область (20).

Менее 20: Карелия (18), Липецкая область (16), Кабардино-Балкария (16), Смоленская область (15), Ингушетия (15), Марий Эл (15), Камчатский край (13), Калининградская область (12), Забайкальский край (12), Карачаево-Черкессия (11), Чечня (11), Северная Осетия (10), Севастополь (2), Еврейская АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 3 августа в России провели более 29 миллионов тестов на коронавирус, 236 тысяч из них — за последние сутки.