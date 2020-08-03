8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. На следующий день после аварии Губерниев назвал Ефремова ублюдком, подонком и убийцей.

«Он — убийца! Моя позиция совсем не изменилась», — заявил он позавчера.

Журналист выразил уверенность, что Ефремов должен быть лишен свободы, и озвучил свое ощущение, что будет. Также он осудил прекрасных артистов, которые оправдывают Ефремова.

Кроме того, Губерниев назвал ситуацию, в которой оказался актер, очень хорошим уроком для всех людей прибегать к услугам такси, метрополитена или помощи близких в случае необходимости добраться куда-либо, находясь в состоянии алкогольного опьянения.