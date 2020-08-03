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Названы способы обезопасить квартиру от грабителей

Вечерняя Москва
12 минут назад
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Генеральный директор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков рассказал, как обезопасить свое жилище от грабителей в период отпусков.
Названы способы обезопасить квартиру от грабителей
Фото: pixabay.compixabay.com
По словам эксперта, «домушники» активнее всего промышляют в мае и августе, когда россияне отправляются в поездки на время отпуска. Аналитики полагают, что в августе текущего года число квартирных краж и их попыток может возрасти на пять-семь процентов.
Чтобы помешать грабителям проникнуть в квартиру, жителям нижних этажей рекомендуется защитить окна решетками.
На время своего длительного отсутствия лучше попросить родных или друзей периодически заходить в квартиру, включать свет, опустошать почтовый ящик — у злоумышленников это создаст иллюзию присутствия хозяев дома, поэтому они вряд ли решатся забраться в квартиру.
Не следует делиться информацией о предстоящем отъезде в социальных сетях, оставлять перед дверью квартиры упаковку от дорогостоящих покупок.
При этом самым действенным способом защиты от «домушников» остается установка охранной сигнализации, рассказал Цыбаков РИА Новости.
Ранее россиянам объяснили, как вести себя, если в квартиру забрались грабители.
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Общество,Андрей Цыбаков,РИА Новости
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