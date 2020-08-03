Названы способы обезопасить квартиру от грабителей

Генеральный директор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков рассказал, как обезопасить свое жилище от грабителей в период отпусков.

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По словам эксперта, «домушники» активнее всего промышляют в мае и августе, когда россияне отправляются в поездки на время отпуска. Аналитики полагают, что в августе текущего года число квартирных краж и их попыток может возрасти на пять-семь процентов.

Чтобы помешать грабителям проникнуть в квартиру, жителям нижних этажей рекомендуется защитить окна решетками.

На время своего длительного отсутствия лучше попросить родных или друзей периодически заходить в квартиру, включать свет, опустошать почтовый ящик — у злоумышленников это создаст иллюзию присутствия хозяев дома, поэтому они вряд ли решатся забраться в квартиру.

Не следует делиться информацией о предстоящем отъезде в социальных сетях, оставлять перед дверью квартиры упаковку от дорогостоящих покупок.

При этом самым действенным способом защиты от «домушников» остается установка охранной сигнализации, рассказал Цыбаков РИА Новости.