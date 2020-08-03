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Невзоров назвал главным виновником скандала в Белоруссии Прилепина 

News.ru 19 минут назад
Александр Невзоров считает, что главным виновником скандала вокруг захваченных в Белоруссии россиян является Захар Прилепин. Об этом журналист заявил в очередном выпуске своей авторской программы «Наповал».
Так, Прилепин уже подтвердил, что среди захваченных в Белоруссии росcиян есть те, кто служил в его батальоне в Донбассе. Эту информацию Невзоров и назвал «глупостью», которая подставила бойцов ЧВК, пишет URA.RU.
Увидев в телевизоре лица схваченных бойцов частной военной компании, он завопил на всю страну: «Это они, мои друзья-уголовники с Донбасса!»/ — сыронизировал над Прилепиным Невзоров.
Журналист считает, что так Прилепин хотел лишний раз напомнить, что он тоже «настоящий донбассер», но этим лишь умудрился «подставить всех».

И если бы Прилепин не высказался, «солдатиков бы помурыжили и тут же отпустили», продолжает иронизировать Невзоров. Также журналист считает, что причиной случившегося может быть то, что бойцы ЧВУ в Белоруссии «ходили строем» и делали всё «как по команде» — именно поэтому к ним возникли подозрения.

Тогда не было бы арестов, международного скандала и очередного позора Лукашенко. Владельцу ЧВК надо поработать со своим контингентом, — резюмирует журналист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Белоруссию начинают откровенно завлекать в «игры против России». Так он отреагировал на приглашение главы МИД Белоруссии Владимира Макея на встречу дипломатов Литвы, Польши и Украины.
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Общество , Видео , В мире , Захар Прилепин , Владимир Макей , Алексей Пушков , Александр Невзоров , МИД , Совет Федерации , РИА Ura.ru
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