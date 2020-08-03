Так, Прилепин уже подтвердил, что среди захваченных в Белоруссии росcиян есть те, кто служил в его батальоне в Донбассе. Эту информацию Невзоров и назвал «глупостью», которая подставила бойцов ЧВК, пишет URA.RU.

Увидев в телевизоре лица схваченных бойцов частной военной компании, он завопил на всю страну: «Это они, мои друзья-уголовники с Донбасса!»/ — сыронизировал над Прилепиным Невзоров.

Журналист считает, что так Прилепин хотел лишний раз напомнить, что он тоже «настоящий донбассер», но этим лишь умудрился «подставить всех».

И если бы Прилепин не высказался, «солдатиков бы помурыжили и тут же отпустили», продолжает иронизировать Невзоров. Также журналист считает, что причиной случившегося может быть то, что бойцы ЧВУ в Белоруссии «ходили строем» и делали всё «как по команде» — именно поэтому к ним возникли подозрения.

Тогда не было бы арестов, международного скандала и очередного позора Лукашенко. Владельцу ЧВК надо поработать со своим контингентом, — резюмирует журналист.