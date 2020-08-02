Младший сержант ВДВ сравнил армию с изнасилованием 

Данакт Фрост, младший сержант ВДВ, рассказал, почему он не празднует День воздушно-десантных войск. Для него это всё равно что отмечать день своего изнасилования.

Он рассказал о своей службе в Twitter.

Праздновать второе августа (День ВДВ. — NEWS.ru) — это как быть изнасилованным, гордиться этим и праздновать день когда это случилось, — подчеркнул он.

Мужчина рассказал, что пошёл в армию в 2014 году, сразу после школы. Он сам пришёл в военкомат, так как испытывал финансовые трудности и «был абсолютно тупым». Его направили служить в Омск

Ехал туда я с мыслями об армейской романтике, полевых выходах и прыжках с парашютом. Однако встретили меня уставщина, моральное уничижение и тотальный контроль.

Всем быстро дали понять, что срочник здесь никто, во что все очень быстро поверили — тебе нельзя сидеть, нельзя лежать, нельзя писать и какать без разрешения и так далее. Выходить на улицу естественно тоже нельзя. Было полное ощущение что я попал на зону, а не в армию, — поделился Фрост.

При этом в тюрьме человек имеет свободное время, в то время как в армии сложат всегда должен быть занят тяжёлым трудом. Он отметил, что в части никого не били, так как давление и недостаток сна работали лучше.

Де-факто старослужащие и весь сержантский состав были всевластными богами, а система и офицеры это полностью поощряли. Если сержант захотел, чтобы солдат прополз под кроватями через всю казарму — он поползёт, — добавил он.

Телефоном солдат может пользоваться только на выходных и только для звонков родственникам. Кроме того, нормой в армии является воровство, которое бойцы называют «рожать».

Десантное братство без зазрения совести «рожало» друг у друга тапки и вонючие носки.

А если ты родишь что-то из другой роты и принесёшь к своим, то ты будешь настоящим героем, — написал он.

Кормили в армии плохо: еды либо было мало, либо это был «малосъедобный мусор». Все солдаты худели на глазах, а их главными ценностями были еда, сон и сладкое. За это офицеры и контрактники ненавидели срочников.

Солдат срочной службы ежемесячно получает 2000 рублей, половину из которых принуждали отдавать в «ротную кассу», которая затем распиливалась между офицерским составом. В роту для вида что-нибудь покупали, туалетную бумагу например. Её, кстати, на самом деле выдают бесплатно, — отметил младший сержант.

Оставшиеся деньги можно было потратить на сладкое в магазине на территории части, так как выходить за её пределы запрещено. Он отметил, что казармы были отремонтированы, однако ничем нельзя было пользоваться: даже батареи зимой отключали на ночь. В результате многие заболевали, некоторые даже заражались ветрянкой, которой переболели в детстве. Всех пациентов лечили мёдом.

После четырёх месяцев учебной части солдаты научились только воровать и отлынивать от работы.

Спустя три месяца после того, как меня отправили в Рязань, мне позвонил мой товарищ, который остался дослуживать в Омске. Он сказал, что обрушилась четырёхэтажная казарма в месте, где я спал четыре месяца, — добавил он.

Среди положительных моментов службы он назвал прыжки с парашютом (каждый из них становился «капелькой свободы») и полевые выходы (так как никому не были интересны срочники и служилось легче).

Служба в армии — узаконенное рабство, пережиток советского прошлого, диких времён, когда людей нужно было заставлять «защищать родину», потому что те сами не хотели, видимо, — заключил он.

Второго августа в России отмечается День воздушно-десантных войск.