Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного

Ранее в разговоре с URA.RU писатель Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных россиян в Белоруссии есть те, кто служили в его батальоне, когда он был на Донбассе. Это признание Невзоров назвал глупостью, которая подставила бойцов ЧВК.

«Увидев в телевизоре лица схваченных бойцов частной военной компании, он [Прилепин] завопил на всю страну: «Это они, мои друзья-уголовники с Донбасса! Мы вместе убивали украинцев!»», — заявил Невзоров. По его мнению, своим признанием Прилепин лишний раз хотел напомнить, что он, как и задержанные, «настоящий донбасер» — но этим он подставил всех. Как отметил Невзоров, солдаты ЧВК якобы обещали выловить писателя и сделать ему на лысину большую татуировку с «очень плохим словом, заканчивающимся на „дюк“».

Кроме того, Невзоров подчеркнул, что причиной случившегося является и то, что задержанные бойцы ЧВК в Белоруссии ходили строем и делали все как по команде — поэтому к ним возникли подозрения. «Тогда не было бы арестов, международного скандала и очередного позора Лукашенко. Владельцу ЧВК надо поработать со своим контингентом», — считает публицист.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании 32 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны и потребовали объяснений. Однако белорусские власти считают, что их прислали для раскачивания обстановки в стране перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа.