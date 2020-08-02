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Невзоров обвинил Прилепина в скандале с бойцами ЧВК в Белоруссии 

Ura.Ru 28 минут назад
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Фото: РИА Новости
Журналист и публицист Александр Невзоров считает, что главным виновником захвата россиян в Белоруссии является писатель Захар Прилепин. Об этом Невзоров заявил в седьмом выпуске своей авторской программы «Наповал».
Ранее в разговоре с URA.RU писатель Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных россиян в Белоруссии есть те, кто служили в его батальоне, когда он был на Донбассе. Это признание Невзоров назвал глупостью, которая подставила бойцов ЧВК.

«Увидев в телевизоре лица схваченных бойцов частной военной компании, он [Прилепин] завопил на всю страну: «Это они, мои друзья-уголовники с Донбасса! Мы вместе убивали украинцев!»», — заявил Невзоров. По его мнению, своим признанием Прилепин лишний раз хотел напомнить, что он, как и задержанные, «настоящий донбасер» — но этим он подставил всех. Как отметил Невзоров, солдаты ЧВК якобы обещали выловить писателя и сделать ему на лысину большую татуировку с «очень плохим словом, заканчивающимся на „дюк“».

Кроме того, Невзоров подчеркнул, что причиной случившегося является и то, что задержанные бойцы ЧВК в Белоруссии ходили строем и делали все как по команде — поэтому к ним возникли подозрения. «Тогда не было бы арестов, международного скандала и очередного позора Лукашенко. Владельцу ЧВК надо поработать со своим контингентом», — считает публицист.
В ночь на 29 июля стало известно о задержании 32 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны и потребовали объяснений. Однако белорусские власти считают, что их прислали для раскачивания обстановки в стране перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа.
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Общество , Захар Прилепин , Александр Невзоров
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