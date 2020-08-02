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Кравцов заявил, что серьезных опасений по поводу открытия школ в традиционном режиме нет 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В Минпросвещения рассказали об открытии школ в сентябре
Фото: РИА Новости
Министерство просвещения РФ не испытывает опасений по поводу открытия школ, заявил в воскресенье глава Минпросвещения Сергей Кравцов "Российской газете".

"Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодня каких-то серьезных опасений у нас нет", — сказал он.

Министр отметил, что по договоренности с Минздравом РФ в каждой школе в первые недели сентября будут присутствовать медицинские работники. "Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей", — добавил Кравцов.
Ранее министр здравоохранения сообщал, что формат начала учебного года будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном муниципалитете.
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Комментарии
Общество , Сергей Кравцов , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , "Российская газета"
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