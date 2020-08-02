В Минпросвещения рассказали об открытии школ в сентябре

"Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодня каких-то серьезных опасений у нас нет", — сказал он.