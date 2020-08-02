Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рязани появилась скульптура косопузу 

62info.ru и ещё 2 6 часов назад
В Рязани появился памятник «косопузу»
Фото: 62info.ru
В воскресенье, 2 августа, в Новослободском сквере открыли скульптуру «Рязанский косопуз». Её автором выступил Николай Торхов. Вместе с ним над образом работали историки и этнографы. Скульптура изготовили на средства благотворителя.
На церемонии открытия присутствовал губернатор Николай Любимов.
По его словам, скульптура является собирательным образом рязанских мастеров-плотников, строивших дома высокой сложности с уникальной красоты резьбой. Он отметил, что подобные арт-объекты связывают с историей Рязанского края и оживляют городские пространства.
Напомним, «Рязанский косопуз» — один из самых узнаваемых и любимых брендов города. Он символизирует трудолюбивых рязанских плотников, которые, засунув за пояс топор, шли работать по всей стране.
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
62info.ru: последние новости
В Рязани отметили 90-летие ВДВ В Рязани отметили 90-летие ВДВ В Минздраве предложили повысить акцизы на табак В Минздраве предложили повысить акцизы на табак В Рязани в День ВДВ возложили цветы к памятнику Маргелову В Рязани в День ВДВ возложили цветы к памятнику Маргелову
Общество , Николай Любимов , Рязань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Путь в один конец
Путь в один конец
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Crew Dragon приводнился у побережья США
00:30
Crew Dragon приводнился у побережья США
Наука и техника Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение