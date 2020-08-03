В Крыму выявили 36 новых носителей коронавируса 

«За 2 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 — при скрининге здоровых лиц, 1 — прибывший из Украины», — уточнил Аксёнов.