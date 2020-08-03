Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму выявили 36 новых носителей коронавируса 

ИА Regnum и ещё 3 36 минут назад
В Крыму выявили 36 новых носителей коронавируса
Фото: РИА Новости
36 случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в Facebook написал 3 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 2 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 — при скрининге здоровых лиц, 1 — прибывший из Украины», — уточнил Аксёнов.

С 21 марта на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1305 человек, 932 пациента выздоровели, 15 скончались. За минувшие сутки обследования на коронавирус прошли 1397 человек.
ИА Regnum: последние новости
Рошаль: пандемия COVID-19 — репетиция биологической войны Рошаль: пандемия COVID-19 — репетиция биологической войны Тропические клопы атаковали ряд российских городов Тропические клопы атаковали ряд российских городов Врач рассказал о главной ошибке при пандемии коронавируса Врач рассказал о главной ошибке при пандемии коронавируса
Общество , Политика , Украина , Сергей Аксенов , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Видео
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
00:23
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
Происшествия
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
00:48
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
00:27
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
Происшествия В мире
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
01:00
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
Армия
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
00:58
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
Наука и техника
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
01:18
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение