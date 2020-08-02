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Названа опасность антисептиков для школьников 

Lenta.ru и ещё 5 57 минут назад
Названа опасность антисептиков для школьников
Фото: РИА Новости
Педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в беседе с радио Sputnik назвал опасность антисептиков для школьников.
По его словам, главная опасность состоит в том, что ученикам придется применять их очень часто, а это ведет к высушиванию кожи рук. Насколько это опасно для детей, пока неизвестно, поскольку соответствующих масштабных исследований на этот счет еще не было.
В связи с этим ученые дают детям те же советы, что и взрослым. Так, врач отметил, что у старшеклассников кожа рук схожа с взрослой, а у детей до пяти лет кожа более чувствительная.

«У первоклашек промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная», — сказал специалист.

Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что антисептики не стоит применять каждые 15 минут, поскольку средства сушат кожу рук. Их необходимо использовать только после контакта с потенциально опасной поверхностью, например, дверной ручки.
В июле стало известно, что использование содержащих метанол антисептиков может привести к тяжелым заболеваниям и смерти. Данное вещество является токсичным и может вызвать отравление при контакте с ним через кожу или слизистую оболочку организма. Метанол может вызвать тошноту, головную боль, частичную или полную потерю зрения, судорогу.
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Общество , Образование , ИА Sputnik
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