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Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов 

РИА Новости 34 минуты назад
Черногория отказалась принять российских туристов
Фото: globallookpress.com
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа.
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Въезд в Черногорию в связи с ограничениями из-за COVID-19 в настоящее время запрещен двум крупнейшим категориям туристов — гражданам РФ и Сербии, потери туротрасли в июле оцениваются в более чем 90%.
Согласно отчетам республиканского управления статистики Monstat, в 2019 году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 миллиона человек, которые провели 9,7 миллиона ночевок, причем почти 100% ночевок осуществили иностранцы. На первом месте с 29,1% россияне, затем граждане Сербии с 25,3%, после идут жители Боснии и Герцеговины с 10,6%, за ними владельцы паспортов самопровозглашенного Косово, украинцы, немцы, поляки.
Министерство туризма и устойчивого развития Черногории по данным местных СМИ еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа, что подтверждали источники РИА Новости в туристической отрасли и дипломатической сфере.

"Уважая институциональные полномочия, любезно просим вас по данному вопросу обратиться в Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT)", — заявили агентству в МИД Черногории.

"Все решения NKT обнародуем по факту, предварительно не анонсируем", — официально сообщили в Национальном координационном совете в субботу.

По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но "решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно".
С 1 июня власти Черногории ввели условия въезда, по которым границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. После этого NKT определил список "зеленых стран", в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, без РФ и Сербии, а также "желтых стран", гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 72 часов: Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная республика Косово.
При этом в самой Черногории с 620 тысячами населения число больных коронавирусом на 100 тысяч граждан давно превысило 25 человек. По данным Национального института здоровья, с начала пандемии к субботе в республике выявлено 3198 зараженных, из которых 86 человек за последние сутки. С начала пандемии к субботе умерли 50 человек.
Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы — результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Новые больные были выявлены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.
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Общество , МИД , ЕС , РИА Новости , Сербия , Черногория , Швейцария
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