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Названы регионы России с температурой выше нормы 

Lenta.ru и ещё 19 43 минуты назад
Названы регионы России с температурой выше нормы
Фото: РИА Новости
В течение текущей рабочей недели температура воздуха в некоторых регионах России будет выше нормы. Их назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
В Якутии температура превысит норму на 10-11 градусов, в Коми, Архангельской области, на севере Урала и в Ямало-Ненецком автономном округе она составит 27-28 градусов и может дойти до 30 градусов. Вильфанд уточнил, что превышение составит 6-7 градусов. Он добавил, что в центре Европейской России со среды и четверга ожидается повышение температуры на 2-3 градуса выше нормы.
По словам Вильфанда, причиной такого потепления станет антициклон, который будет распространяться от центра Европейской части страны на восток. Будет больше солнца и небольшая вероятность осадков.
Ранее Вильфанд предупредил о возвращении в европейскую часть России 30-градусной жары. По его словам, только в Астраханской и Волгоградской областях, и на юге Ставрополья ожидается температура на 1-2 градуса ниже нормы. В Москве жара ожидается в середине недели.
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Общество , Погода , Новости регионов , Крым наш , Роман Вильфанд , РИА Новости , Архангельская Область , Республика Коми , Республика Саха (Якутия) , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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