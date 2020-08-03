Названы регионы России с температурой выше нормы 

В течение текущей рабочей недели температура воздуха в некоторых регионах России будет выше нормы. Их назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд , передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, причиной такого потепления станет антициклон, который будет распространяться от центра Европейской части страны на восток. Будет больше солнца и небольшая вероятность осадков.

Ранее Вильфанд предупредил о возвращении в европейскую часть России 30-градусной жары. По его словам, только в Астраханской и Волгоградской областях, и на юге Ставрополья ожидается температура на 1-2 градуса ниже нормы. В Москве жара ожидается в середине недели.