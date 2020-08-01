«Инкубатор для геев»

Депутат Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России . Однако коллеги из Госдумы и специалисты в области сурматеринства считают это предложение прямой дискриминацией прав тех, кому необходима помощь суррогатных мам. О том, как устроен рынок суррогатного материнства в России и с какими сложностями сталкиваются его участники — в материале «Газеты.Ru».

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила запретить оказывать иностранцам услуги суррогатного материнства. По ее мнению, эту услугу должны получать исключительно граждане РФ, которым она необходима по состоянию здоровья.

«Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ», — отметила Яровая в ходе онлайн-конференции в Госдуме.

Тем не менее коллеги оказались с ней не согласны: такая инициатива является прямой дискриминацией, уверена зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Оксана Пушкина

«Призывы законодательно ограничить суррогатное материнство звучат у нас не впервые, и мне очень жаль, что сейчас противники этой репродуктивной технологии в буквальном смысле используют запутанную ситуацию, боль родителей и интересы детей для того, чтобы манипулировать общественным мнением.

Я не поддерживаю предложение коллеги Ирины Яровой по запрету суррогатного материнства для иностранцев, и меня удивляет сама постановка вопроса», — заявила Пушкина в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению депутата, многочисленные международные обязательства по вопросам медицины, правительственные постановления и приказы Минздрава закрепляют право иностранных граждан на получение медпомощи. Подобного рода запреты неминуемо будут вести к тому, что репродуктивная медицина как таковая будет уничтожена, уверена Пушкина.

«Чьи интересы мы защищаем? Почему мы в очередной раз слышим аргументы про «инкубатор для иностранных геев», а не реальные мнения профессионального сообщества и самих суррогатных мам? Мы уже проходили это, когда обсуждали запрет абортов — там тоже поборники нравственности постоянно пытаются лишить женщин права распоряжаться своим телом», — подчеркнула собеседница издания.

Пушкина также призвала учитывать тот факт, что десятки тысяч россиян стали родителями благодаря современным достижениям репродуктивной медицины. И называть их аморальными и безнравственными — значит не уважать их право на семью и счастье.

«Вопрос суррогатного материнства нуждается в урегулировании, в защите прав и закреплении обязанностей сторон. Для этого нам необходимо вдумчивое обсуждение соответствующего законопроекта с профильными экспертами, а не популистские запреты, подкрепленные очередным шатким «делом врачей», — заключила депутат.

Как объяснила «Газете.Ru» гендиректор агентства суррогатного материнства New Life Екатерина Думич, иностранные граждане действительно часто обращаются в российские клиники суррогатного материнства. Россия неофициально считается мировым лидером в этой области. Тем не менее, назвать поток бесплодных иностранцев в РФ чрезмерным нельзя.

«Я не сторонница того, чтобы закрывать Россию для иностранных пар, которые не могут иметь детей. Опять же, в силу того, что у нас прекрасные клиники по ЭКО. Почему бы тогда не сделать это здесь? — подчеркнула Думич в разговоре с «Газетой.Ru». — Мы сталкиваемся с заявками от иностранных граждан, однако я бы не сказала, что их слишком много и нужно этот поток ограничивать. Некоторые наши коллеги озвучивают какие-то совершенно астрономические цифры, но наше агентство с таким положением дел не сталкивалось».

Свою инициативу Ирина Яровая также объяснила событиями последних месяцев — в середине июля в Москве была задержана группа акушеров-гинекологов, продававших за границу младенцев, рожденных суррогатными матерями. Всем задержанным были предъявлены обвинения в торговле людьми.

«Это свидетельство того, что, наверное, в законодательстве все-таки недостаточно инструментария, который бы позволил не переходить эту грань и не превращать решение для некоторых семей жизненно важного вопроса в плоскость криминала и абсолютно противоправного, циничного и бесчеловечного действия», — уверена Яровая.

Сейчас в РФ нет специального закона, который бы регулировал суррогатное материнство. Отдельные положения о нем закреплены сразу в некоторых документах — основные положения значатся в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в ст. 55 «Применение вспомогательных репродуктивных технологий».

Медицинские показания, которые нужны для процедуры, перечислены в приказе Минздрава «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».

Суррогатными матерями по закону могут быть женщины от 20 до 35 лет, уже имеющие минимум одного здорового собственного ребенка, рожденного естественным путем. При этом если женщина состоит в официальном браке, ей нужно получить письменное согласие супруга.

Положения об этой репродуктивной технологии также есть в Семейном кодексе (п. 4 ст. 51). В нем, в частности, говорится, что суррогатная мать может оставить ребенка себе: «Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)». В том случае, если суррогатная мать отказывается отдавать ребенка уже после заключения договора, она обязана выплатить штраф — в России он составляет около 3 млн рублей.

Сумма, которую суррогатные матери обычно просят за свои услуги, в России варьируется от 600 тыс. до 1,5 млн рублей. Этот диапазон обычно устанавливают агентства, после чего каждая мама вправе самостоятельно выбрать подходящую ей цену. По словам гендиректора New Life Думич, повышенный спрос на российских суррогатных матерей, о котором заявляют некоторые агентства, отчасти может быть связан с тем, что цены в нашей стране ниже, чем, например, в США.

«Понятно, что выплаты российским сурмамам не сравнятся с теми деньгами, которые получают суррогатные мамы в Америке. Это может быть связано частично с популярностью наших мам. Однако не стоит забывать, что есть и более дешевые варианты в других странах — в Белоруссии и Украине, например, сурмамы дешевле», — рассказала она.

Как рассказывал «Газете.Ru» директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, суррогатным мамам, участвующим в программе, также положены ежемесячные выплаты на питание и улучшение жилищных условий, на которые уходит еще 20 тыс. в месяц. Отдельную сумму тянет также заключение договора с сурмамой, которое обходится примерно в 150 тыс. рублей.

«В итоге суммарные затраты составляют примерно 2-2,2 млн рублей. Но сумма может выйти еще больше, если девушку для оказания услуги искало специализированное агентство или возникли трудности уже после рождения ребенка», — отмечал собеседник «Газеты.Ru».

Часто от суррогатной матери также требуется переезд на все время беременности в город, где будет проходить ЭКО и роды. Расходы на дорогу и жилье оплачивают родители.

Для самих суррогатных мам возможность поучаствовать в программах зачастую становится спасательным кругом. Так, по словам 30-летней Натальи Косаровой, публично рассказывающей о своем опыте суррогатного материнства в Instagram, решение выносить ребенка для посторонних людей сначала принималось исключительно из-за материального вознаграждения.

«На первом месте всегда идет материальная сторона. Я тогда была в декрете, двое детей, муж не особо справлялся. Это все копилось и тут я подумала — почему нет? Мне захотелось помочь тем, кто нуждается в ребенке. Решила заполнить анкету через агентство и все. Через пару дней мне позвонили», — рассказывала Косарова в интервью для YouTube-шоу «Не принято обсуждать».

Как отмечает девушка, сурматеринство в обществе воспринимается противоречиво.

«Осуждать в любом случае будут. Только вот недавно в мой блог зашла женщина, которая стала писать под каждым постом о том, что я инкубатор и «рублю бабло», — поделилась Наталья.

После родов она сохранила прекрасные отношения с биологическими родителями ребенка. По словам девушки, это большая редкость, так как большинство предпочитают полностью разорвать контакт сразу же после рождения младенца. Многие при этом также изводят девушек и в течение беременности, подогревая и у них желание расстаться как можно скорее.

«Некоторым сурмамам не везет с родителями. Контроль бывает тотальный — вплоть до нижнего белья проверяют и рациона питания. Некоторые после рождения ребенка полностью обрывают контакты с сурмамами: например, блокируют номера, даже меняют место жительства», — заявила Косарова.

Отдельные сурмамы не стремятся к контакту с биологическими родителями детей изначально. Так, по словам 25-летней Ольги Медведевой , пережившей опыт суррогатного материнства совсем недавно, она даже не видела тех, для кого рожала ребенка. Самого малыша у нее забрали сразу после родов и увезли в другую палату.

«Мои роды пришлись на начало пандемии коронавируса и я очень переживала о том, как родители приедут забрать своего ребеночка долгожданного, так как границы закрывались. Родила 28 января 2020 года здорового малыша. Ни ребенка, ни биородителей я не видела. Я не знаю какими путями, каким образом родители ехали в Россию, а потом обратно, потому что уже все было закрыто», — поделилась девушка своим опытом в Instagram.

Тем не менее, долго переживать Ольге не пришлось: пока она лежала в роддоме, все бумаги были оформлены, после чего она получила вознаграждение и поскорее отправилась домой к дочкам, оставив мысли о чужом ребенке. Кроме того, в скором времени она планирует повторить свой опыт.