Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности о судьбе разбившего машину ФСО у Красной площади солдата 

Lenta.ru 24 минуты назад
Решена судьба разбившего машину ФСО солдата
Фото: Lenta.ru
Солдата-срочника Никиту Ерошенко, разбившего стекла машины ФСО перед парадом Победы в Москве, уволили из армии России. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник в медицинских кругах.
Он уточнил, что мужчина комиссован по состоянию здоровья.

«По результатам психиатрического обследования принято решение о досрочном увольнении его из Вооруженных сил РФ», — поделился источник.

Как пишет издание, солдат уже дома. Уголовное дело против него решено не возбуждать.
Ранее газета «Коммерсантъ» раскрыла подробности о судьбе солдата-срочника после инцидента на Красной площади. Издание писало, что Ерошенко помещен в военный госпиталь в подмосковном Подольске, где ему оказывается психиатрическая помощь в стационарных условиях.
24 июня Ерошенко, который должен был пройти в исторической части колонны военнослужащих, незадолго до начала парада на Красной площади атаковал машину ФСО, разбив стекло прикладом винтовки. По словам очевидца из числа офицеров МВД, следивших за порядком с исходной позиции на Манежной площади, за полчаса до парада между двумя бойцами исторической роты завязалась перепалка, перешедшая в драку. Одного из них — им оказался Ерошенко — вывели из строя, чем он начал возмущаться. Несмотря на предупреждение со стороны сотрудника военной контрразведки, солдат стал кричать и прикладом оружия разбил стекло микроавтобуса спецслужбы. Скандалиста сразу задержали.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Назван срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса Назван срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса Посетивший «российских боевиков» консул оценил обвинения Белоруссии Посетивший «российских боевиков» консул оценил обвинения Белоруссии
Комментарии 1
Общество , Федеральная служба охраны , Газета "Коммерсантъ" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам открыли доступ в еще одну страну
Россиянам открыли доступ в еще одну страну
России и США предрекли войну из-за Арктики
России и США предрекли войну из-за Арктики
Названа причина смерти российского чиновника с семьей
Названа причина смерти российского чиновника с семьей
Расчленившая рэпера жена призналась в убийстве
Расчленившая рэпера жена призналась в убийстве
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
Армения обвинила Турцию в конфликте с Азербайджаном
01:06
Армения обвинила Турцию в конфликте с Азербайджаном
В мире
«Людей задержали, чтобы шантажировать Россию»
01:06
«Людей задержали, чтобы шантажировать Россию»
Политика В мире
«Стандартная „лукашенковская“ провокация»
00:28
«Стандартная „лукашенковская“ провокация»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение