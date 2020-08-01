Россиянам открыли доступ в еще одну страну 

Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Самолеты рейса Москва — Женева — Москва будут летать раз в неделю, начиная с 15 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19, передает РИА Новости.
Международное авиасообщение было прервано в России 27 марта из-за пандемии коронавируса. Швейцария стала четвертой страной, доступной для россиян. Сейчас в список открытых государств входят Турция, Великобритания и Танзания.
На сегодня доступны рейсы из Москвы в Анкару, Стамбул и Лондон. С 10 августа возобновятся полёты на курорты Турции — в Бодрум, Даламан и Анталью.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вице-премьер Голикова заявила, что иностранцам, приезжающим в Россию, необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сданный не позднее 72 часов назад.