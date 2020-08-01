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Опубликовано письмо Гармаша об уходе из «Современника» 

Ирина Лебедева 32 минуты назад
«Решение было принято подковерно»
Фото: РИА Новости
Как известно, народный артист России Сергей Гармаш звезда «Современника», заявил об уходе из театра.
По этому поводу он написал открытое письмо, — сообщает РИА Новости.
Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, опубликовал письмо в Фейсбуке.
Гармаш пишет, что он отдал театру 36 лет своей жизни, и это были счастливые годы.
Сейчас же ему очень тяжело и больно видеть то, что происходит в «Современнике».
А «достучаться до властей в разных кабинетах», чтобы не дать изменить вектор развития театра, у него не получилось.

«Считал это своим долгом по отношению к нашему общему делу, к памяти ГБ (Галины Волчек — ред.), к тому, к чему она нас призывала, говоря "не позвольте сделать из театра модное место". Делал это открыто, но услышан не был"», — пишет Гармаш.

По мнению народного артиста, назначение Виктора Рыжакова на место художественного руководителя «Современника» уверенно ведет театр к катастрофе.
Почти растеряны его художественные традиции, ситуация внутри труппы крайне нездоровая: в ней образовался раскол, которого, как пояснил артист, ранее никогда не было.

«И как выходить вместе на сцену и играть спектакль, представить сложно. И за этот раскол личную ответственность, с моей точки зрения, несет худрук», — уверен Гармаш.

Волчек, напомнил актер, пользовалась безусловным авторитетом в театре: она не игнорировала мнение других. Но решение о назначении нового худрука было "принято подковерно" еще при ее жизни. При Рыжакове «тоталитаризм» пришел на смену авторитету руководителя.

«Для себя я принял решение, что дальше принимать в этом участие не могу. Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — сообщил Гармаш.

Также он опроверг обвинения в том, что интригует из зависти, якобы желая занять место художественного руководителя театра.

«Говорю вам ответственно: это не так. Я видел будущее "Современника" в коллегии, как это было в течение 2 лет после ухода Ефремова. Эта коллегия за 3-5 лет точно нашла бы того, кто мог возглавить этот театр. И, по моему мнению, это должен быть молодой режиссер, 40-летний человек. Но случилось то, что случилось».

Он резюмировал, что доиграет сентябрьские спектакли и поблагодарил зрителей за поддержку и понимание.
Как ранее писал «Рамблер», Сергей Гармаш, заявил об уходе из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся после смерти художественного руководителя Галины Волчек.

«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
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Общество , Григорий Заславский , Сергей Гармаш , Виктор Рыжаков , Галина Волчек , РИА Новости
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