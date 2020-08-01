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Власти ответили на слухи о скором полном открытии Россией авиасообщения 

Lenta.ru 38 минут назад
Власти ответили на слухи о полном открытии границ РФ
Фото: РИА Новости
Росавиация отказалась комментировать слухи о скором полном открытии Россией авиасообщения. Такой ответ со стороны агентства получило РИА Новости.

«Не комментируем», — заявили в ведомстве.

Российские власти на фоне пандемии коронавируса 27 марта закрыли регулярное чартерное авиасообщение с другими странами. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Абхазией, Великобританией, Танзанией и Турцией. Евросоюз, который начал открывать границы еще с 1 июля, пока остается закрытым для россиян
Источники ТАСС ранее утверждали, что обсуждается открытие полетов во все страны уже с 11 августа.
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Общество , ЕС , Росавиация , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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