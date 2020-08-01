Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутске продлили масочный режим 

Газета.Ru 1 час назад
В Иркутске продлили масочный режим
Фото: ТАСС
В Иркутской области продлили масочный режим, который должен был окончиться 1 августа, до 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлен масочный режим по 9 августа», — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в указ внес глава региона Игорь Кобзев.
Отмечается, что до 9 августа сохраняются ограничения для работы ряда сфер бизнеса. Кроме того, до этого же числа гражданам в возрасте от 65 лет продлят больничные.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Газета.Ru: последние новости
Умерла украинская актриса Оксана Воронина Умерла украинская актриса Оксана Воронина В Хабаровске арестовали блогера, освещавшего митинги В Хабаровске арестовали блогера, освещавшего митинги Экстренно госпитализирована Екатерина Жемчужная Экстренно госпитализирована Екатерина Жемчужная
Общество , Игорь Кобзев , Роспотребнадзор , Иркутск , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Зачем Путин экстренно обратился к россиянам
Зачем Путин экстренно обратился к россиянам
Россиян призывают отказаться от поездок в Белоруссию
Россиян призывают отказаться от поездок в Белоруссию
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия Криминал
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Еще одна страна открыла границы для россиян
00:17
Еще одна страна открыла границы для россиян
В мире Статьи
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение