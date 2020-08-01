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Главврач Коммунарки рассказал о возможности второй волны коронавируса 

News.ru и ещё 1 34 минуты назад
Проценко высказался о второй волне коронавируса
Фото: News.ru
Обычная пандемия длится от полутора до двух лет, но как поведёт себя коронавирус, неизвестно. Такое мнение высказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Доктор сообщил о трёх этапах предыдущих вирусных атак, которые растягивались на полтора-два года. И что будет в этот раз, ответить никто не сможет.

Насколько сейчас иммунизировано население, будет ли стойким иммунитет. Очень много «если», — пояснил свою позицию врач в беседе с «РГ».

При этом Проценко обратил внимание на «странную географию» вируса: изначально он распространялся на севере Италии, а на юге страны в это время было спокойно. Затем вспышка коронавируса была зафиксирована в Нью-Йорке, но до Техаса, Флориды и Калифорнии болезнь добралась только через какое-то время.
Так что с учётом этой непредсказуемости говорить о риске второй волны невозможно, считает врач.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты инвестируют $250 млн в технологии тестирования на коронавирус, которые займут не более 15 минут. Об этом 31 июля сообщили в Минздраве страны.
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Общество , Минздрав РФ
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