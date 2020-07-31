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Россия открывает границу с Абхазией 

Rambler News Service и ещё 11 2 часа назад
Россия открывает границу с Абхазией
Фото: РИА Новости
Россия открывает границы с Абхазией с 1 августа, решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Об этом сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

«По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 г. государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов. Оперативный штаб сейчас прорабатывает вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение. Информация о принятых решениях будет сообщаться дополнительно.
В связи с пандемией коронавируса с 9 апреля на границе Абхазии с Россией действовали ограничения на въезд в республику, введенные с целью недопущения распространения инфекции. 20 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы Абхазии сообщила, что прием туристов в страну после снятия ограничений на въезд будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус. Он должен быть сдан за 3 дня до въезда.
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Общество , Ассоциация туроператоров России , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Абхазия
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