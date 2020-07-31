Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейсы из России за границу массово отменяются 

Артём Кульша 22 минуты назад
Рейсы из России за границу массово отменяются
Фото: РИА Новости
Российские авиакомпании отменили некоторые рейсы за границу. Об этом сообщает «Коммерсант».
27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 24 июля они объявили о его возобновлении с 1 августа с Турцией, Танзанией и Великобританией. Рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«Попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками — стоимость билетов на ближайшие рейсы значительно выше, чем во второй половине месяца, а расписание продолжает корректироваться», — сообщил сегодня «Коммерсант».

В сервисе «Туту.ру» изданию рассказали, что ряд авиакомпаний отменили некоторые рейсы, назначенные на начало августа. В свою очередь, пользователи социальных сетей жалуются на отмену «Аэрофлотом» некоторых рейсов по маршрутам Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.
28 июля осведомленные собеседники сообщили средствам массовой информации, что вскоре Россия может возобновить авиасообщение с Мальдивами, Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а полеты в страны Европейского союза (ЕС) не возобновятся по меньшей мере до середины августа.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Комментарии
Общество , ЕС , Аэрофлот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Названы причины расширения «врат ада» в Якутии
Названы причины расширения «врат ада» в Якутии
Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть
Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть
Видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение