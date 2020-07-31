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Россияне хотят занять рабочее место трудовых мигрантов 

Артём Кульша 39 минут назад
Россияне хотят занять рабочее место трудовых мигрантов
Фото: РИА Новости
Граждане России против притока трудовых мигрантов в страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Авито Работа».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил, что нехватка рабочих рук может стать реальным ограничителем экономического развития страны, в связи с чем Россия нуждается в притоке трудовых мигрантов.
В данной связи «Авито Работа» провел опрос об отношении россиян к трудовой миграции. В нем приняли участие 10 тысяч совершеннолетних граждан страны из всех регионов. Согласно результатам исследования, 46% из них уверены, что приток трудовых мигрантов не нужен России для экономического развития.
35% опрошенных убеждены, что трудовые мигранты повышают конкуренцию за рабочие места. 24% респондентов выразили полную готовность работать на тех рабочих местах, которые традиционно занимают трудовые мигранты (торговля, производство, сельское хозяйство, строительные объекты, сфера обслуживания и услуг и так далее)
23% россиян высказали мнение, что в России стало меньше трудовых мигрантов в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а 49% — о том, что нейтрально относятся к тому, что из-за пандемии трудовые мигранты не могут въехать на территорию России.
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Общество , Владимир Путин
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