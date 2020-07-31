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«Расставаться легко»: ведущая «России 1» провела последний эфир 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
«Расставаться легко»: ведущая «России 1» провела последний эфир
Фото: википедия
Ведущая Елена Ландер попрощалась со зрителями в эфире программы «Утро России». Об этом она рассказала в своем Instagram.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о том, что Елена Ландер покидает канал «Россия 1» ради переезда в Италию к мужу.
В соцсети Ландер рассказала, что прошел ее «последний эфир».

«Я прощаюсь с моим любимым «Утром», но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты. А пока только одно — если ты оставляешь частичку себя и любишь по-настоящему, расставаться легко», — заявила она.

Телеведущая отметила, что была очень растрогана «подарками коллег в последний день эфира и их тёплыми словами» и счастлива, что им «было так хорошо вместе эти шесть лет».
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