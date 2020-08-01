Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участников акций в поддержку Фургала в Хабаровске стало вдвое меньше 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 26 4 часа назад
Участников акций в Хабаровске стало вдвое меньше
Фото: РИА Новости
Очередная акция в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала вдвое меньше участников, чем прежде, сообщает администрация Хабаровска.

«Численность активистов продолжает уменьшаться», — сообщает портал администрации города.

На площади у краевого правительства собралось около 3,5 тыс. человек. Акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. Отмечается, что «призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни».
Снижение числа участников сами демонстранты связывают с падением интереса граждан к происходящим процессам и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях.
При этом в регионе действует режим повышенной готовности и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост заболеваемости COVID-19.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тиньков вернулся домой после трансплантации костного мозга Тиньков вернулся домой после трансплантации костного мозга Собчак высмеяла кадры задержания россиян в Белоруссии Собчак высмеяла кадры задержания россиян в Белоруссии Минздрав назвал процент летальности коронавируса в России Минздрав назвал процент летальности коронавируса в России
Комментарии
Общество , Сергей Фургал , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия Криминал
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Еще одна страна открыла границы для россиян
00:17
Еще одна страна открыла границы для россиян
В мире Статьи
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение