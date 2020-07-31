Урожай в РФ будет лучше, чем за последние пять лет

«Оценки, которые провели агрометеорологи Росгидромета, подтверждают, что валовый сбор урожая зерновых культур и пропашных культур будут все-таки хорошими. Прогнозируют, что урожай будет на уровне средних значений за последнее пятилетие, а там каждый год был очень урожайным», — цитирует в своих новостях ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.