Россияне сломали украинский флешмоб о Крыме 

Российским интернет-пользователям удалось «сломать» украинский флешмоб о Крыме . Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Пользователи Twitter @ukemonde и @GlasnostGone призывали ставить хештег, в котором полуостров был назван украинским. Однако в комментарии к их постам пришли не проукраинские пользователи, а пророссийские.

«Crimea will never be Ukraine (с англ. «Крым никогда не будет Украиной»)», — написал @ControlRostov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Крым это Россия», — добавил @vQgFB7wzzEhFLhG.

«Передаю им всем большой привет из русского Крыма и искренне советую не тратить время на такое бесполезное занятие, как самообман», — написала журналистка Юлия Витязева.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России заявляют, что референдум соответствовал нормам международного права.