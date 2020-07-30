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Россияне сломали украинский флешмоб о Крыме 

Мария Иванова 28 минут назад
Российским интернет-пользователям удалось «сломать» украинский флешмоб о Крыме. Об этом сообщает телеканал «Царьград».
Пользователи Twitter @ukemonde и @GlasnostGone призывали ставить хештег, в котором полуостров был назван украинским. Однако в комментарии к их постам пришли не проукраинские пользователи, а пророссийские.

«Crimea will never be Ukraine (с англ. «Крым никогда не будет Украиной»)», — написал @ControlRostov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Крым это Россия», — добавил @vQgFB7wzzEhFLhG.
«Передаю им всем большой привет из русского Крыма и искренне советую не тратить время на такое бесполезное занятие, как самообман», — написала журналистка Юлия Витязева.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России заявляют, что референдум соответствовал нормам международного права.
Комментарии 9
Общество , Видео , Республика Крым
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