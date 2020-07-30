«Мы не признаем вину»: Ефремов даст показания 

Актер Михаил Ефремов даст показания по делу о ДТП со своим участием в конце судебного процесса. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Вчера в Пресненском районном суде Москвы должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова. В ходе него должен был рассматриваться вопрос о мере пресечения актеру. Слушание не состоялось, потому что Пашаев не явился на него, и было перенесено на сегодня.

Сегодня Пашаев сообщил, что Ефремов даст показания в конце судебного процесса, а также что не будет просить о рассмотрении своего дела в особом порядке, который позволяет рассчитывать на менее строгое наказание, чем предусматривает статья, по которой возбуждено дело.