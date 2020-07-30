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Россияне отреагировали на слухи о каскадере в ДТП с Ефремовым 

Лера Букина 30 минут назад
Россияне отреагировали на слухи о каскадере в ДТП с Ефремовым
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, допускают ли они, что вместо Ефремова в момент аварии находился не он, а каскадер.
Большинство респондентов (82%) признались, что ничего глупее они в жизни не слышали.
7% опрошенных в этом сильно сомневаются. По их мнению, данное предположение звучит слишком неправдоподобно.
6% россиян не имеют определенной точки зрения на этот счет.

«Одно скажу: ничему в жизни не удивлюсь», — подчеркнули они.

5% проголосовавших допускают, что вместо Ефремова в машине мог находиться каскадер.

«Выглядит так, будто бы это подстава», — ответили участники.

В опросе приняли участие 5011 человек.
Поклонница Михаила Ефремова считает, что смертельное ДТП с его участием было «грандиозной подставой», а самого актера даже не было в машине. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Как писал «Рамблер», авария с участием актера произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого умер. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов был отправлен под домашний арест, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Вчера к зданию суда пришла поклонница Ефремова и рассказала журналистам свою версию событий.

«Это грандиозная подстава, это покушение на жизнь Ефремова. Мало того, что ему подсыпали наркотики, ему еще подсыпали снотворное. Подсыпали, вкололи или дали вдохнуть, неизвестно», — заявила женщина в футболке с портретом актера.

По ее словам, в момент ДТП Ефремова вообще не было в машине. А свидетели, утверждающие, что актер был за рулем, — подставные байкеры, которые якобы решили отомстить Ефремову за то, что он «прошелся по ним сатирой».
Комментарии
Общество , Михаил Ефремов
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