Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вирус никуда не исчез: россиянам напомнили о важности ношения масок 

Артём Кульша и ещё 11 1 час назад
Россиянам объяснили важность ношения масок
Фото: ТАСС
Соблюдение социальной дистанции и ношение масок по-прежнему очень важно. Несмотря на спад эпидемии, риск заражения коронавирусом все равно сохраняется. Об этом россиянам напомнил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, сообщает РИА Новости.

« (Пандемия коронавирусной инфекции. — Прим. ред.) полностью не закончилась. Она идет на спад», — подчеркнул он.

По словам директора НИИ Склифосовского, вероятность передачи коронавируса от человека к человеку в местах массового скопления людей сохраняется, а свести ее к минимуму может лишь ношение масок и соблюдение социальной дистанции в таких местах.

«Ношение масок предотвращает такие заносы вируса, когда вы потрогали какой-то предмет, а затем трогаете свое лицо», — отметил он, добавив, что также маска защищает от риска заражения вирусом людей, которые окружают того, кто ее носит.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 17,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 839,9 тысячи человек.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Комментарии
Общество , Сергей Петриков , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
США спасет только невыносимая провокация?
США спасет только невыносимая провокация?
Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах
Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах
«Я очень рада»: Тодоренко нашла работу на Украине
«Я очень рада»: Тодоренко нашла работу на Украине
Видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение