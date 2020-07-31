Россиянам объяснили важность ношения масок

Соблюдение социальной дистанции и ношение масок по-прежнему очень важно. Несмотря на спад эпидемии, риск заражения коронавирусом все равно сохраняется. Об этом россиянам напомнил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков , сообщает РИА Новости.

« (Пандемия коронавирусной инфекции. — Прим. ред.) полностью не закончилась. Она идет на спад», — подчеркнул он.

По словам директора НИИ Склифосовского, вероятность передачи коронавируса от человека к человеку в местах массового скопления людей сохраняется, а свести ее к минимуму может лишь ношение масок и соблюдение социальной дистанции в таких местах.

«Ношение масок предотвращает такие заносы вируса, когда вы потрогали какой-то предмет, а затем трогаете свое лицо», — отметил он, добавив, что также маска защищает от риска заражения вирусом людей, которые окружают того, кто ее носит.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 17,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 839,9 тысячи человек.