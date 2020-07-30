«Черные и белые отличаются»: Мясников сделал заявление 

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что ряд заболеваний у людей с черным и белым цветом кожи лечится по-разному и необходимо разумно подходить к подаче медицинской информации. Об этом он заявил в эфире программы «Полный контакт».

«Черные и белые отличаются в медицинском смысле. Мы знаем, что гипертонию лечат по-другому у черных, чем у белых», — отметил врач.

Она также напомнил, что сейчас любое упоминание о расе «выкидывается из многих аспектов», однако при лечении ее необходимо учитывать. В частности, серьезное значение расовая принадлежность человека имеет в вопросе функционирования почек.

«У [чернокожих] почки работают под большей нагрузкой и быстрее изнашиваются. Разница в 20 процентов, это немало. Если убрать расу, будет казаться, что почка работает нормально, а она на самом деле под напряжением», — пояснил Мясников.

Он призвал медиков к разумности, а также не отказываться от упоминания расы в исследованиях.

«Рамблер» писал, что ранее смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе привела к массовым акциям протеста в США, поставив на повестку дня расовые вопросы.