Санкт-Петербург стоит на расчлененке. Об этом журналист Кирилл Набутов заявил «Подъему».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал нашла его мертвым в их квартире в Санкт-Петербурге, расчленила его труп и была за это задержана.
Осенью 2019 года историк Олег Соколов застрелил в Санкт-Петербурге свою возлюбленную Анастасию Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, был изобличен и арестован по обвинению в убийстве.
«Весь этот город стоит на расчлененке», — заявил сегодня Набутов.
По его словам, расчлененка заложена в природе Санкт-Петербурга, а объясняется это тем, что город был построен на кладбище, на котором похоронено огромное количество помиравших как мухи гастарбайтеров, помимо воли согнанных на его строительство.
Также журналист напомнил, что четвертование было популярным видом наказания в XVIII веке в России, персонаж романа писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников собирался расчленить процентщицу Алену Ивановну, а нос из одноименной повести писателя Николая Гоголя был отчленен от тела коллежского асессора Ковалева.