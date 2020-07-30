«Петербург стоит на расчлененке» 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал нашла его мертвым в их квартире в Санкт-Петербурге, расчленила его труп и была за это задержана.

Осенью 2019 года историк Олег Соколов застрелил в Санкт-Петербурге свою возлюбленную Анастасию Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, был изобличен и арестован по обвинению в убийстве.

«Весь этот город стоит на расчлененке», — заявил сегодня Набутов.

По его словам, расчлененка заложена в природе Санкт-Петербурга, а объясняется это тем, что город был построен на кладбище, на котором похоронено огромное количество помиравших как мухи гастарбайтеров, помимо воли согнанных на его строительство.