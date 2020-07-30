Дачников ограничили в туалетах

России вступил в силу новый Свод правил планировки и застройки территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Портал FORUMHOUSE рассказал , что нововведения коснутся туалетов и заборов.

Новый документ запрещает ставить туалет, делать септик или компостную яму на расстоянии ближе двух метров от забора соседей. Раньше из-за близости туалета к чужому участку и неприятных запахов между дачниками часто возникали конфликты.

Кроме того, по новому своду, высота забора, установленного между участками, может быть от 1,2 до 1, 8 метра (ранее разрешены были 1,5 метра). Соседи могут договориться и о заборах другой высоты, но их решение должно утвердить правление СНТ.

Другое нововведение коснулось деревьев: высокие деревья теперь разрешено сажать в трех метрах от соседского забора (до этого существовало ограничение в четыре метра).

Также изменились требования к размерам зон общего пользования СНТ (теперь они могут составлять 20 процентов от площади дачного поселка вместо 25), СНТ обязали создавать условия для передвижения людей с ограниченными возможностями, а дачникам запретили создавать свалки на территории товарищества (из органических отходов необходимо делать компост, твердые отходы - относить в контейнеры).

В каждом СНТ должна появиться сторожка с правлением, площадка для мусорных контейнеров и помещение со спецсредствами на случай пожара.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Кадастровой палате Росреестра разъяснили, за какие нарушения дачникам грозят штрафы. В первую очередь штрафовать будут за несоблюдение противопожарных требований. В частности, на дачных участках запрещено разводить костры для сжигания мусора и проводить пал сухой травы во время жары. Штраф для граждан за такие нарушения может достигать четырех тысяч рублей.