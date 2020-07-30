Игорь Яркевич найден мертвым

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Писатель, лауреат премии «Нонконформизм-2011» Игорь Яркевич скончался в Москве в возрасте 57 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело писателя было обнаружено в его квартире на Большой Пионерской улице. Врачи констатировали естественную смерть.

Игорь Яркевич является автором ряда скандальных произведений, в том числе «Ум, секс, литература», «Как я и как меня». По его сценарию снят фильм «Частные хроники. Монолог».