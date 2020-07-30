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Умер российский писатель Игорь Яркевич 

Алиса Селезнёва и ещё 2 10 минут назад
Игорь Яркевич найден мертвым
Фото: kino-teatr.ru
Писатель, лауреат премии «Нонконформизм-2011» Игорь Яркевич скончался в Москве в возрасте 57 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, тело писателя было обнаружено в его квартире на Большой Пионерской улице. Врачи констатировали естественную смерть.
Игорь Яркевич является автором ряда скандальных произведений, в том числе «Ум, секс, литература», «Как я и как меня». По его сценарию снят фильм «Частные хроники. Монолог».
«Рамблер» писал, что ранее от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, скончался 78-летний писатель Анатолий Трушкин, известный совместной работой с популярными российскими юмористами.
Общество , Анатолий Трушкин , Москва
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