Игорь Яркевич найден мертвым

Писатель, лауреат премии «Нонконформизм-2011» Игорь Яркевич скончался в Москве в возрасте 57 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, тело писателя было обнаружено в его квартире на Большой Пионерской улице. Врачи констатировали естественную смерть.
Игорь Яркевич является автором ряда скандальных произведений, в том числе «Ум, секс, литература», «Как я и как меня». По его сценарию снят фильм «Частные хроники. Монолог».
«Рамблер» писал, что ранее от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, скончался 78-летний писатель Анатолий Трушкин, известный совместной работой с популярными российскими юмористами.