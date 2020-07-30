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МИД анонсировал скорое открытие нескольких направлений туризма 

Ura.Ru 1 час назад
Россиянам анонсировали открытие границ с новыми странами
Фото: ТАСС
Список доступных для российских туристов стран может расшириться в течение нескольких дней или недель. Об этом заявил исполняющий обязанности замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

«Этот вопрос находится в компетенции правительства Российской Федерации и решается на соответствующем уровне», — цитирует Микерина «Комсомольская правда».

По его словам, расширения списка открытых для туризма стран можно ожидать в течение нескольких дней или недель.
Ранее о готовности открыть свои границы для российских туристов заявили Хорватия и Мальта, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо этого, в конце этой недели открывается авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, напоминает «Утро.ру».
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Общество , Денис Микерин , МИД , Правительство РФ , Ytro.ru , Комсомольская правда
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