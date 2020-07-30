Россиянам анонсировали открытие границ с новыми странами

Все новости на карте

Денис Микерин. Список доступных для российских туристов стран может расшириться в течение нескольких дней или недель. Об этом заявил исполняющий обязанности замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ

«Этот вопрос находится в компетенции правительства Российской Федерации и решается на соответствующем уровне», — цитирует Микерина «Комсомольская правда».

По его словам, расширения списка открытых для туризма стран можно ожидать в течение нескольких дней или недель.

Ранее о готовности открыть свои границы для российских туристов заявили Хорватия и Мальта, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо этого, в конце этой недели открывается авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, напоминает «Утро.ру».