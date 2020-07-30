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Названа дата новой волны коронавируса в России 

Артём Кульша 8 минут назад
Названы сроки второй волны пандемии в России
Фото: Ura.Ru
В сентябре в Москве и Санкт-Петербурге может начаться новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают «Известия».
Некоторое время назад специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) при помощи математического моделирования сделали прогноз о том, что в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге может начаться вторая волна пандемии коронавирусной инфекции — число заболевших может вырасти на 15-20% к 10-14 сентября.
В СПбПУ назвали возможной причиной этого начало учебного года и, как следствие, возвращение в эти города студентов из других городов.
В вузе убеждены, что новая волна пандемии будет не столь массовой, как была первая. Несмотря на это, там высказали мнение, что университетам, возможно, следует частично сохранить онлайн-формат обучения — учить таким образом должны педагоги из группы риска, возрастные.
Также в СПбПУ считают целесообразным обязательное тестирование иногородних студентов на наличие коронавирусной инфекции или даже, возможно, их помещение на 14-дневный карантин.
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Общество , Москва , Санкт-Петербург
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