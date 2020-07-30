Друг раскрыл истинную причину смерти Числова

«Рамблер» писал, что актер Александр Числов, известный по эпизодическим ролям в сериалах «Петербургские тайны», «Каменская-2», «Участок», «Чудеса в Решетове», умер в августе 2019 года на 55-м году жизни. Его племянница утверждала, что перед смертью дядя очень боялся отравления и много пил.

По словам Эркенова, у Числова была нетрадиционная ориентация.

«Он умирал от СПИДа, и это сейчас умалчивают. Многие СМИ пишут, что он умер от алкоголизма. Но это не так. Я имею право говорить совершенно смелые вещи, о которых все молчат», — подчеркнул режиссер.

Он отметил, что в доме у актера регулярно появлялись малознакомые ему люди, какие-то случайные компании, которые «выгоняла» его племянница Светлана, присматривавшая за дядей.

«Смотрела за Сашей, он ее слушался. Учитывая его характер, он всеми мог поругаться, но с ней был дипломатичен. Она выгоняла из его квартиры случайные компании, незнакомых для него людей, которые привели его к беде… Саша заразился СПИДом», — рассказал Эркенов.

По словам друга актера, Числов «не был пьяницей» и всегда очень дисциплинировано вел себя на съемочной площадке. При этом лечиться от СПИДа он отказывался, так как «боялся, что всё будет предано огласке».