Россиян призывают отказаться от поездок в Белоруссию 

Россиян просят воздержаться от поездок в Белоруссию после задержания 33 граждан РФ в республике. Такую рекомендацию дал комитет по делам СНГ Госдумы

Депутаты считают, что в связи со сложившейся ситуацией каждый россиянин, решивший путешествовать через Минск, может оказаться под арестом. Дело в том, что маршруты через Минск во время пандемии и закрытия границ стали особенно популярными для путешественников, пишут «Известия».

Но после ареста россиян в белорусском санатории за решётку теперь может попасть любой турист.