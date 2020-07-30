Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова 

Александр Добровинский , адвокат семьи Сергея Захарова , который погиб в ДТП при столкновении с автомобилем, которым управлял пьяный актер Михаил Ефремов , рассказал журналистам о текущей ситуации в этом деле. По словам юриста, его очень удивил отказ Ефремова от признания своей вины в смертельном ДТП. Также в суде актер заявил, что он индивидуальный предприниматель.

"Это решение господина Ефремова. Это его жизнь и он ей распоряжается, как хочет. Он распорядился таким образом. Посмотрим, как на это отреагирует суд", — высказал свое мнение о сложившейся ситуации Александр Добровинский.