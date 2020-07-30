Человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, но может к ней адаптироваться. Почему такая адаптация вредна, рассказал в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Идеальной можно считать комнатную температуру пищи. Но существует устойчивое мнение, что горячая еда полезней и лучше, на самом деле это не так, скорее наоборот, объясняет гастроэнтеролог Сергей Вялов. Надо различать теплую и горячую еду. Если первая действительно может сделать некоторые блюда более питательными и полезными, то вторая может довести человека до язвы желудка.

"Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы", — рассказал радио Sputnik врач.

Специально изменять и контролировать температуру пищи, чтобы избежать неприятных последствий, не надо. Организм с оценкой угрозы может справиться сам, надо только к нему прислушаться, советует Сергей Вялов.