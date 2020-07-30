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Горячую еду посчитали опасной для здоровья 

РИА Новости и ещё 1 49 минут назад
Человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, но может к ней адаптироваться. Почему такая адаптация вредна, рассказал в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Идеальной можно считать комнатную температуру пищи. Но существует устойчивое мнение, что горячая еда полезней и лучше, на самом деле это не так, скорее наоборот, объясняет гастроэнтеролог Сергей Вялов. Надо различать теплую и горячую еду. Если первая действительно может сделать некоторые блюда более питательными и полезными, то вторая может довести человека до язвы желудка.

"Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы", — рассказал радио Sputnik врач.

Специально изменять и контролировать температуру пищи, чтобы избежать неприятных последствий, не надо. Организм с оценкой угрозы может справиться сам, надо только к нему прислушаться, советует Сергей Вялов.

"Если вы кладете в рот ложку еды или делаете глоток горячей воды и при этом в полости рта вам горячо, то лучше остудить такую еду. Слизистая оболочка в полости рта состоит из многих слоев. Она более устойчивая, более грубая. Слизистая оболочка, которая дальше в пищеводе и желудке, однослойная и более чувствительная к повреждениям. Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать. Здесь ограничение не количества горячей еды, а качества, то есть температуры. Один глоток кипятка, нагретого до 95 градусов, сожжет слизистую оболочку полости рта сразу же", — отметил врач гастроэнтеролог в интервью радио Sputnik.

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Общество , Видео , ИА Sputnik
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