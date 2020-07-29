Воробьев рассказал о борьбе с инфекциями в Подмосковье 

Подмосковье предпринимаются все меры профилактики сезонных заболеваний и коронавирусной инфекции, заявил губернатор области Андрей Воробьев по итогам совещания с президентом по эпидемиологической ситуации в России . Его цитирует РИАМО.

«Мы не должны допустить возвращения ковида. Для этого большое внимание уделяется прививкам, которые традиционно делают в преддверии осенне-зимнего периода, прежде всего детям и старшему поколению», — сказал он.

По его словам, около 48 процентов жителей региона делают сезонные прививки. «В этом году нормативы повышены и крайне рекомендовано всем прививаться от гриппа, чтобы не допустить заболеваний и их перехода в более тяжелую стадию», — отметил он.

Андрей Воробьев отметил, что появление в августе сертифицированной вакцины от ковида позволит проводить плановую вакцинацию и от этого заболевания.

Губернатор добавил, что по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить второй волны распространения инфекции.