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Воробьев рассказал о борьбе с инфекциями в Подмосковье 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Воробьев рассказал о борьбе с инфекциями в Подмосковье
Фото: РИА Новости
В Подмосковье предпринимаются все меры профилактики сезонных заболеваний и коронавирусной инфекции, заявил губернатор области Андрей Воробьев по итогам совещания с президентом по эпидемиологической ситуации в России. Его цитирует РИАМО.

«Мы не должны допустить возвращения ковида. Для этого большое внимание уделяется прививкам, которые традиционно делают в преддверии осенне-зимнего периода, прежде всего детям и старшему поколению», — сказал он.

По его словам, около 48 процентов жителей региона делают сезонные прививки. «В этом году нормативы повышены и крайне рекомендовано всем прививаться от гриппа, чтобы не допустить заболеваний и их перехода в более тяжелую стадию», — отметил он.
Андрей Воробьев отметил, что появление в августе сертифицированной вакцины от ковида позволит проводить плановую вакцинацию и от этого заболевания.
Губернатор добавил, что по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить второй волны распространения инфекции.
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Комментарии
Общество , Андрей Воробьев , РИАМО , Московская область
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