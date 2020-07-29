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«Летописец Путина» женился 

Lenta.ru 38 минут назад
«Летописец Путина» женился
Фото: страница Андрея Колесникова в Facebook
Специальный корреспондент «Коммерсанта» и главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников женился. Об этом журналист сообщил в Facebook.
53-летний Колесников, входящий в кремлевский пул, сыграл свадьбу с PR-директором «Русского пионера» Дарьей Донсковой. «В общем, что и требовалось доказать. Вернее, просто требовалось!» — написал журналист и опубликовал фото с невестой. На церемонии в ЗАГСе присутствовали в том числе ведущая Ксения Собчак и ее супруг, театральный режиссер Константин Богомолов.
Андрей Колесников — специальный корреспондент «Коммерсанта» с 1996 года и исполнительный директор «Коммерсантъ-Холдинга» с 2012 года. Главред журнала «Русский пионер» с 2008 года. В названии видео с интервью блогер Юрию Дудю Колесникова назвали летописцем президента России Владимира Путина.
Журналист входит в кремлевский пул, который регулярно сопровождает президента России в поездках. Колесников подвергается критике за чрезмерно позитивную манеру изложения в публикациях про главу государства. Автор нескольких книг про российского лидера.
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Общество , Андрей Колесников , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Владимир Путин
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