Она сообщила, что в «Векторе» провели исследования по определению жизнеспособности коронавируса в образцах воды, что, как отметила Попова, «было очень важно перед курортным сезоном».

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.

Также, по её словам, в ходе исследований было выявлено, что коронавирус «не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19.