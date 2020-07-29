Маргарита Грачева , которой ревнивый экс-супруг отрубил кисти рук, заявила на своей странице в Instagram, что снова готова связать себя узами брака. Имя возлюбленного женщина до сих пор хранит в тайне.

27-летняя Грачёва устроила в своем аккаунте игру с подписчиками. Она опубликовала 10 фактов о себе, два из которых не соответствуют действительности. Утверждение о том, что женщина вновь собирается сыграть свадьбу оказалось правдой.

«Да, в сентябре я выхожу замуж и сейчас идёт активная подготовка, надеюсь вирус нам не помещает», — написала Грачева (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

СМИ отмечают, что имя нового избранника женщины пока не известно. Подписчики Грачевой поздравили её с прекрасными переменами в личной жизни и выразили надежду, что в новом союзе Маргарита наконец обретет счастье.

Как сообщал «Рамблер», Грачева стала жертвой ревнивого мужа в декабре 2017 года. Он вывез супругу, которую заподозрил в измене, в лес, целый час над ней издевался, а потом отрубил ей кисти рук. Медикам удалось спасти левую руку девушки, на месте правой сейчас стоит протез. Впоследствии мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Известно, что, находясь в заключении, он продолжает угрожать бывшей жене.