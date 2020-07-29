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Голикова заявила о низкой летальности коронавируса в России 

Москва24 и ещё 6 39 минут назад
Голикова оценила летальность коронавируса в России
Фото: РИА Новости
Показатель летальности коронавирусной инфекции в России составляет менее 2,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием Владимира Путина.
По ее словам, этот показатель заметно ниже, чем во многих других странах.
Владимир Путин на том же совещании положительно оценил работу российской системы здравоохранения в период пандемии. По словам президента, ситуация с коронавирусом в России успокаивается — число новых случаев кратно уменьшается.
При этом президент, ссылаясь на экспертов, заметил, что осенью и зимой ситуация с COVID-19 может обостриться, поэтому нужно просчитать риски и подготовиться.
За последние сутки в России подтверждено 5 475 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксирован 671 случай.
Всего в России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673. Выздоровели 620 333 человека.
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Общество , Политика , Татьяна Голикова , Владимир Путин
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