Голикова оценила летальность коронавируса в России

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По ее словам, этот показатель заметно ниже, чем во многих других странах.

Владимир Путин на том же совещании положительно оценил работу российской системы здравоохранения в период пандемии. По словам президента, ситуация с коронавирусом в России успокаивается — число новых случаев кратно уменьшается.

При этом президент, ссылаясь на экспертов, заметил, что осенью и зимой ситуация с COVID-19 может обостриться, поэтому нужно просчитать риски и подготовиться.

За последние сутки в России подтверждено 5 475 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксирован 671 случай.

Всего в России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673. Выздоровели 620 333 человека.