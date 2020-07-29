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Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж 

ТК «Звезда» 1 час назад
Торжество должно состояться в сентябре, сейчас к нему идет активная подготовка.
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в 2017 году ныне бывший супруг отрубил кисти обеих рук, решила вновь выйти замуж. Это информацию она подтвердила «Звезде».

«Да, это достоверная информация», — сказала она.

Торжество должно состояться в сентябре, сейчас к нему идет активная подготовка, рассказала Грачева своим подписчикам на странице в Instagram.
Звонок застал девушку на спортивных соревнованиях для инвалидов, в рамках которых она впервые прыгнет с парашютом.

«Боюсь ужасно, но хочу», — отметила Грачева.

Экс-супруга Грачевой Дмитрия в 2018 году приговорили к 14 годам строгого режима за угрозу убийством, умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и два эпизода похищения. В настоящее время Европейский суд по правам человека также рассматривает дело о халатности полицейских, к которым девушка обращалась с жалобой на угрожающее поведение мужа незадолго до трагедии.
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Общество , Видео , Маргарита Грачева , ЕСПЧ , Серпухов
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