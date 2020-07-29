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Торжество должно состояться в сентябре, сейчас к нему идет активная подготовка.

Жительница Серпухова Маргарита Грачева , которой в 2017 году ныне бывший супруг отрубил кисти обеих рук, решила вновь выйти замуж. Это информацию она подтвердила «Звезде».

«Да, это достоверная информация», — сказала она.

Торжество должно состояться в сентябре, сейчас к нему идет активная подготовка, рассказала Грачева своим подписчикам на странице в Instagram.

Звонок застал девушку на спортивных соревнованиях для инвалидов, в рамках которых она впервые прыгнет с парашютом.

«Боюсь ужасно, но хочу», — отметила Грачева.