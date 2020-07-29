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«Турки должны извиниться перед армянами» 

Алиса Селезнёва и ещё 1 28 минут назад
Музыкант Андрей Макаревич ставил список тех, кто перед кем срочно «должен преклонить колено», «пока не началось». Список он опубликовал в своем Facebook.
В списке лидера группы «Машина времени» тринадцать пунктов.
Макаревич считает, что египтяне должны извиниться перед евреями, испанцы «преклонить колено» перед индейцами, англичане — перед жителями Индии, французы -перед жителями Африки, поляки — перед украинцами, японцы — перед китайцами, турки — перед армянами.
Также, по мнению музыканта, извинений от потомков помещиков заслуживают потомки крепостных, а потомкам революционеров необходимо преклонить колено перед потомками помещиков.

«Потомки Орды — перед потомками Русских княжеств, потомки воинства Ивана Грозного — перед жителями Казани, потомки ордена Алой Розы — перед потомками Белой. И наоборот. Жители острова Пасхи: потомки короткоухих — перед потомками длинноухих. Список далеко не полный, но общий вектор ясен, верно?» — поинтересовался Андрей Макаревич.

«Рамблер» писал, что ранее Андрей Макаревич в интервью «Deutsche Welle» заявил, что его раздражает в России то, что «суд превращается в произвол, телевидение — в помойку», а местами «торжествуют агрессивная бездарность и серость».
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Общество , Видео , Андрей Макаревич , Иван Грозный , Deutsche Welle
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