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Иммунитет от коронавируса действует всего несколько месяцев 

Артём Кульша 44 минуты назад
Иммунитет от коронавируса действует всего несколько месяцев
Фото: ТАСС
Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19 в легкой форме, приобретают иммунитет от нее лишь на несколько месяцев. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
«Вектор», как сообщал «Рамблер», — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии. В настоящее время ее сотрудники испытывают вакцину от коронавирусной инфекции. Иматдинов — заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов «Вектора».
Сегодня он рассказал, что имеющиеся данные эпидемиологических исследований указывают на то, что иммунитет от коронавирусной инфекции, который приобретают люди, переболевшие ею в легкой форме, исчезает через несколько месяцев после выздоровления.

«Поэтому не совсем понятно, как скажется вторая волна (пандемии коронавирусной инфекции. — Прим. ред.) на этих людях, то есть, заболеют они повторно или нет — вопрос открыт», — отметил он.

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,7 миллиона человек. В России число заболевших превысило 828,9 тысячи человек.
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