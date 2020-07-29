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Ефремов отказался от признания вины в ДТП 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Ефремов отказался от признания вины в ДТП
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов не признал вину в ДТП со смертельным исходом, что зафиксировано в материалах дела. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского пишет «Интерфакс».
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Сегодня актер, находившийся под домашним арестом, был доставлен на предварительное заседание по делу.
По словам представителя стороны потерпевших, Ефремов сначала признал свою виду, а потом заявил о невиновности.

«Не только по словам (Ефремова), это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался», — пояснил Добровинский.

В свою очередь пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая заявила, что сегодня предварительное слушание по делу не состоялось из-за неявки адвокатов актера и перенесено на 30 июля.

«Неявка защитников Ефремова сегодня — это неуважение к другим участникам процесса. Я, например, добилась отложения другого своего заседания, чтобы быть здесь и не затягивать процесс», — заявила РИА Новости Татьяна Головкина, представляющая интересы сына погибшего Виталия Захарова.

Комментарии
Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виталий Захаров , РИА Новости , Интерфакс
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