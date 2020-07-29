Ефремов отказался от признания вины в ДТП 

Как сообщал «Рамблер», 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Сегодня актер, находившийся под домашним арестом, был доставлен на предварительное заседание по делу.

По словам представителя стороны потерпевших, Ефремов сначала признал свою виду, а потом заявил о невиновности.

«Не только по словам (Ефремова), это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался», — пояснил Добровинский.

В свою очередь пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая заявила, что сегодня предварительное слушание по делу не состоялось из-за неявки адвокатов актера и перенесено на 30 июля.